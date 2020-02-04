صحيفة تسلط الضوء على أهم اكتشاف لمكمن غاز طبيعي بالإمارات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، بين أبوظبي ودبي، في بقعة من الأرض الطيبة، يطل "مشرع جبل علي" كأهم اكتشاف لمكمن غاز طبيعي، يجود على الدولة بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، تجعلها أقرب إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وصاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" أن "أدنوك" تمكنت من تحقيق هذا الاكتشاف الضخم الذي باركه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، باعتباره رافداً جديداً للمسيرة التنموية في الدولة، ومورداً داعماً لموارد الطاقة الأخرى، إلى جانب مساهمته في تعزيز السعادة للشعب.

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وأوضحت أن هذا الاكتشاف الذي يعد فريداً من نوعه لاحتوائه على غاز عضوي عالي الجودة، وعلى عمق قليل نسبياً تحت سطح الأرض، يدلل على العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة وجهودها المتواصلة في تأمين موارد الطاقة بصفتها من أهم المنتجين والمصدرين للطاقة التقليدية في العالم، ومن الدول الأقدر والأمثل في توظيف مثل تلك الاكتشافات والثروات لتحقيق التنمية الشاملة، محلياً وإقليمياً ودولياً، ناهيك عن دورها الفعال في سوق الطاقة العالمي واستقراره.

وذكرت في ختام افتتاحيتها اكتشاف جديد على أرض مباركة، تكمن أهميته أيضاً، في تزامنه مع انطلاقة عام الخمسين الذي يتضمن خططاً واستراتيجيات ومشاريع نوعية تمضي بالإمارات بقوة نحو مئويتها، وسيسهم بلا شك في تعزيز أوجه الاقتصاد المختلفة، وينعكس أثره بشكل إيجابي على الوطن والمواطن