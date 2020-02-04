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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيتنام تسجل 9 إصابات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت فيتنام إصابة شاب جديد بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين بالمرض الغامض الذي أودى بحياة 427 شخصا حول العالم إلى 9 حالات.
وقالت وزارة الصحة الفيتنامية، في بيان، الثلاثاء، إن المريض (30 عاما) العائد من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، يتلقى العلاج بمستشفى في هانوي، وحالته مستقرة.
وأغلقت السلطات المدارس في 55 من مقاطعات فيتنام البالغ عددها 64، بعد صدور توجيه من الحكومة بغلقها لمدة 7 أيام، بدءا من الإثنين، في محاولة لتجنب تفشي الفيروس.
ولم يذهب نحو 20 مليونا من أصل 24 مليون طالب في البلاد، إلى المدرسة الثلاثاء.
كانت السلطات قد فرضت، الإثنين، حجرا صحيا على 68 شخصا لمدة 14 يوما، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المنتشر على نحو متزايد.
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