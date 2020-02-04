شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سنغافورة.. تسجيل 4 إصابات بـ"كورونا" لأشخاص لم يزوروا الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين.

وذكر صحيفة ستريتس تايمز اليوم الثلاثاء أن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يقوم ببيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين. Advertisements والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تقوم باصطحاب المجموعات السياحية لنفس المتجر. وأعلنت سنغافورة اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بالفيروس . وبذلك تبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في سنغافورة 24 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة.. تسجيل 4 إصابات بـ"كورونا" لأشخاص لم يزوروا الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.