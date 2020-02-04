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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية من 6 أشخاص موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.
ووفق بيان للداخلية المغربية نقلته وسائل إعلام محلية فإنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية "على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة".
وأوضحت أن "الخلية تتكون من 6 عناصر يتبنون الفكر المتطرف، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 سنة، ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال".
وأشارت إلى أن "أفراد هذه الخلية الموالية لداعش خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم نفسه".
وأضافت: "تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
فيما لا تزال التحريات متواصلة لـ"توقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية"، وفق البيان.
وبين الحين والآخر، يعلن المغرب تفكيك خلايا إرهابية كان أحدثها الشهر الماضي بالتنسيق مع الجانب الإسباني.
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