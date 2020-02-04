التقى سماحة شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة – فردان اليوم، امين سر لجنة الخدمات الاجتماعية والطبية في السينودس الإنجيلي الوطني في لبنان وسوريا القس سهيل سعود، مقدّما الى سماحته كتابه الجديد الذي وقّعه أخيرا بعنوان "القدس في الفكر المسيحي"، وكتابا ثانيا له " الانجيل وعالم اليوم"، بحضور عضو الهيئة الاستشارية في مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي. وشرح القس سعود لشيخ العقل رؤيته كلاهوتي مسيحي مشرقي حقيقي منحاز الى القضية الفلسطينية. وقد هنأه الشيخ حسن على إصداره الجديد وتناوله هذا الموضوع الذي يشكّل أولوية عربية.
كما استقبل سماحته المحامية نادين موسى التي عرضت لسماحته قضايا متصلة بمهامها.
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ العقل التقى القس سعود والمحامية موسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.