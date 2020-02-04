شيخ العقل التقى القس سعود والمحامية موسى

التقى سماحة شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة – ​فردان​ اليوم، امين سر لجنة الخدمات الاجتماعية والطبية في ​السينودس​ الإنجيلي الوطني في ​لبنان وسوريا​ القس سهيل سعود، مقدّما الى سماحته كتابه الجديد الذي وقّعه أخيرا بعنوان "​القدس​ في الفكر ال​مسيحي​"، وكتابا ثانيا له " ​الانجيل​ وعالم اليوم"، بحضور عضو الهيئة الاستشارية في مشيخة العقل الشيخ ​غسان الحلبي​. وشرح القس سعود لشيخ العقل رؤيته كلاهوتي مسيحي مشرقي حقيقي منحاز الى ​القضية الفلسطينية​. وقد هنأه الشيخ حسن على إصداره الجديد وتناوله هذا الموضوع الذي يشكّل أولوية عربية.

كما استقبل سماحته المحامية ​نادين موسى​ التي عرضت لسماحته قضايا متصلة بمهامها.