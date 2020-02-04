أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم مذكّرة توقيف غيابية بحقّ رجل الأعمال الأردني غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل بجرم تبييض أموال والنيل من مكانة الدولة المالية وذلك سنداً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 2015/11/24، والمواد 319 و320 و 321 من قانون العقوبات اللبناني وتصل عقوبة هذه المواد مجتمعة إلى السجن سبع سنوات.
وبحسب القانون المذكور، فإنّ المقصود بتبييض الأموال هو:
1-إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأيّ وسيلة كانت، مع العلم بأنّ الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.
2-تحويل الأموال أو نقلها، أو استبدالها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بقصد مساعدة أيّ شخص متورّط في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى على الإفلات من الملاحقة مع العلم بأنّ الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.
كما أنّ جريمة تبييض الأموال هي جريمة مستقلّة ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي، كما أنّ إدانة الفاعل بالجرم الأصلي لا يحول دون ملاحقته بجرم تبييض الأموال في حال وجود اختلاف بالعناصر الجرمية.
ويعاقب كلّ من أقدم أو حاول الإقدام أو حرّض أو سهّل أو تدخّل أو اشترك في عمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عملية التبييض.
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