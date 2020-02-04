عدوان بعد لجنة الادارة: الأولوية المطلقة هي لحماية المودعين وحماية الودائع

اشار رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ الى ان اللجنة اكملت في جلستها القوانين المتعلقة ب​محاربة الفساد​، ومن ضمنها القانون المتعلق ب​الجمارك​ ومعه التهرب والتهريب الجمركي، والجزء الأكبر من جلسة لجنة الإدارة والعدل تركز على وضع المودعين و​المصارف​ بحضور وزير المال السابق ​علي حسن خليل​ وكان هناك نقاش حول وضع المصارف وما يحصل مع المودعين.

واكد عدوان ان الأولوية المطلقة هي لحماية المودعين وحماية الودائع، وكل جهد يجب أن يصب في هذا الإطار والمحافظة على أموال المودعين وخصوصا المودعين الصغار، و كل ما يحصل فيما يتعلق بموضوع المصارف هو خارج عن القانون. واعتبر ان الأهم أن طريقة التعاطي في هذا الملف لا يمكن أن تحصل من خلال تدابير صغيرة يومية، بل تتعلق ب​سياسة​ مالية نقدية شاملة، تطرحها ​الحكومة​ ومن ثم يكون دور ​المجلس النيابي​ عبر مراقبة هذه ​السياسة​ ومحاسبة الحكومة على أساسها.

ولفت الى ان المطلوب اليوم أن تضع الحكومة و​وزارة المالية​ سياسة شاملة مع ​مصرف لبنان​ والمصارف، وتكون الأولوية في هذه السياسة للمودعين وتحديدا صغار المودعين. وذكر بأن ​النقاش​ الأول والأهم هو هذا الموضوع، لأن حياة الناس وكرامتهم ومدخراتهم وحياتهم قائمة على هذا الموضوع، ولذلك له الأولوية.