الابقاء على ربيع الزين موقوفا واحالة الملف على الهيئة الاتهامية للبت بطلب التخلية

استأنفت النائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج بتخلية الموقوف ربيع الزين وأبقته موقوفا. وأحالت الملف على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان للبت بطلب التخلية.

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