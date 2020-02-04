كنعان: صار الوقت يوقف الحقد الأعمى ونميز بين الخلفية الحزبية والمصلحة الوطنية

اشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "صار الوقت يوقف الحقد الأعمى ونميز بين الخلفية الحزبية والمصلحة الوطنية، ويبطل الخيار كمان اعمى ويميز المواطن بين الإنتاجية والأحلام الشعبوية".

ورأى كنعان انه "بالتعميم منكمل بالانهيار وبالتكامل بين الاكفاء ولو مختلفين بالرأي منوقف الانهيار ومنعمل وطن".