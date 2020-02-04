نقابة الاطباء والصليب الاحمر الدولي عرضا برامج الرعاية الصحية في السجون

عقد اجتماع قبل ظهر اليوم في بيت الطبيب تمحور حول "الرعاية الصحية في اماكن الاحتجاز"، شارك فيه نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​ ووفد من بعثة ​الصليب الاحمر الدولي​ في ​لبنان​ ضم طبيب اماكن الاحتجاز الدكتور عبد الحليم احمد ونائب منسق الرعاية الصحية اريك كيوزي.



وعرض المجتمعون برامج الرعاية الصحية والنفسية والعقلية والخدمات التي تقوم بها البعثة في السجون واماكن الاعتقال في مختلف المناطق اللبنانية، بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ والمؤسسات العامة وجمعيات ​المجتمع المدني​، اضافة الى الدورات التدريبية التي تنظمها البعثة في اطار "برنامج التأهيل التطوعي" لتدريب المتطوعين على التعامل مع ​السجناء​ والموقوفين والمعتقلين.

من ناحيته، عرض النقيب ابو شرف للزيارة التي سبق ان قام بها وفد من ​نقابة الاطباء​ في العام 2012 الى سجن روميه وتفقد خلالها قسم المركز الطبي، واستمع الى مطالب الاطباء الذين يعاينون السجناء، ووضع بنتيجتها تقريرا تضمن سلسلة اقتراحات لتحسين التقديمات والخدمات الصحية في هذا السجن، ورفعه الى الوزارات والهيئات المعنية".

وتم الاتفاق على القيام بزيارة جديدة الى ​سجن رومية​، يعقد بعدها اجتماع عمل يضم نقابة الاطباء والصليب الاحمر الدولي لتقييم ما تم انجازه من التقرير، ووضع الحلول والاقتراحات التي تتلاءم مع تغير الاوضاع في السجون والادارات، وتفعيل العمل مع الجهات المعنية في وزارات ​الصحة العامة​ و​العدل​ والداخلية والشؤون الاجتماعية لتنفيذها وتطبيقها.

