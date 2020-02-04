"القومي" يدين لقاء البرهان ـ بالارهابي نتنياهو: أنظمة التطبيع العربية تجوف موقف الجامعة

اشارت عمدة الإعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ في بيان، الى إن "​صفقة القرن​" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، هي من أخطر حلقات مؤامرة تصفية المسألة ال​فلسطين​ية، حيث أنّ ​الولايات المتحدة​ والعدو الصهيوني مهدا لهذه الصفقة بأسرلة عدد من الأنظمة العربية التي هي جزء من الصفقة المشؤومة، تؤيدها بالكامل وتعمل على تحقيقها في السر وفي العلن.

اضاف "لقد ثبت أنّ أنظمة الغدر العربية، خاضعة بالكامل للمشيئة الأميركية ـ الصهيونية، وموغلة في التآمر على فلسطين والعمل لمصلحة العدو الصهيوني. وهذه الأنظمة المتآمرة أكدت التزامها بصفقة القرن من خلال اللقاء المستنكر والمدان بين رئيس مجلس السيادة ​السودان​ي ​عبد الفتاح البرهان​ ورئيس ​حكومة​ العدو الصهيوني الارهابي بنيامين ​نتنياهو​، والذي حصل في ​اوغندا​ قبل أنّ يجف حبر الموقف الذي صدر عن اجتماع ​جامعة الدول العربية​ رفضاً لصفقة القرن".

ودان البيان "بشدة لقاء البرهان ـ نتنياهو وكل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الصهيوني، ونؤكد أن "صفقة القرن" لن تمر، لأن شعبنا متمسك بحقه وبالمقاومة سبيلاً لاستعادة هذا الحق ولتحرير فلسطين، كل فلسطين، وكل ذرة تراب محتلة من ارضنا القومية".

واشار الى إننا نتطلع إلى الشعوب العربية لمناصرة قضية فلسطين وأن تقف بوجه أنظمتها المشاركة في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية. وفي هذا السياق ندعو شعب السودان الأبي لإزالة وصمة العار التي الحقها البرهان بالسودان وبشعب السودان الذي يقف مع فلسطين بوجه الاحتلال والعدوان.