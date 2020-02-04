عراجي: وزارة الصحة أخذت الإحتياطات اللازمنة لمنع تفشي فيروس كورونا بلبنان

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​، بأنّ "​لجنة الصحة​ العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرّت في جلستها برئاسة رئيسها النائب ​عاصم عراجي​، إقتراح القانون المتعلّق بتعديل المادة 120 من قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي، المُقدّم من النائبة ​عناية عز الدين​".

ولفت عراجي إلى أنّ "​وزارة الصحة العامة​ أخذت الإحتياطات اللّازمنة لمنع تفشّي فيروس "​كورونا​" في ​لبنان​"، مشدّدًا على أنّ "مادّة الـ"كوليستين" الّتي حُكي عنها لا يجب أن تُستخدم نهائيًّا، لأنّ هناك بعض المزارع تستعملها. وهذه المادّة تخفّف من فاعليّة أدوية الإلتهاب والمضادات الحيويّة"، واضعًا الأمر في عهدة وزارتي الزراعة والصحة.