إصابة شخص بإطلاق نار من قبل مجهول في أبي سمراء

تعرض المدعو م.د لاطلاق نار من قبل مجهول في أبي سمراء، ما أدى إلى إصابته وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى دار الشفاء للمعالجة.
وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث، فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.
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