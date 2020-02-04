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إصابة شخص بإطلاق نار من قبل مجهول في أبي سمراء

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تعرض المدعو م.د ل​اطلاق نار​ من قبل مجهول في ​أبي سمراء​، ما أدى إلى إصابته وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى ​مستشفى​ دار الشفاء للمعالجة.

وحضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا في الحادث، فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.

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