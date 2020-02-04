الباخرة الصينية بدأت افراغ حمولتها بعد التأكد من خلوها من أي أوبئة

بدأت الباخرة الصينية "اورال" بافراغ حمولتها من المستوعبات وفقا لما هو معتمد. وكانت الباخرة "اورال" وصلت عند ​الساعة​ الخامسة صباحا الى خارج المرفأ، وصعد رئيس ​مرفأ بيروت​ محمد المولى على متنها، بتوجيهات من المدير العام للنقل البري والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​، يرافقه المرشد البحري ابراهيم البلطجي وعدد من المراقبين الصحيين من ​وزارة الصحة العامة​، وتم الكشف على الباخرة وافراد الطاقم. وتبين انه لا يوجد اي مؤشرات لمرض "​كورونا​"، علما ان لدى الباخرة تقريرا طبيا من هيئة ​قناة السويس​ يؤكد عدم وجود اي وباء على متن الباخرة المذكورة.

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