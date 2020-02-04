أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا قرارها الاتهامي بحق العميل عامر الياس الفاخوري، واتهمته بارتكاب جرائم القتل ومحاولة قتل معتقلين داخل معتقل الخيام وخطف وتعذيب آخرين، والتي تصل عقوبتها إلى حد الاعدام، في ما منعت عنه المحاكمة من تهمة التجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتعامل معه لشمول هذه الجرائم بمرور الزمن، واحالت الملف الى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته.

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كانت هذه تفاصيل خبر القاضية أبو شقرا اصدرت قرارها الظني بحق الفاخوري وطلبت له عقوبة الإعدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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