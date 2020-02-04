منظمة الصحة العالمية: كورونا المستجد لا يمثل وباء عالميًا

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جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي".
وقالت سيلفي بريان رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة للصحافيين في جنيف"حاليًا لسنا في حالة وباء عالمي".
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