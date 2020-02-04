مقتل 13 طفلا دهسًا بالأقدام في مدرسة كينية

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كاكاميغا: لقي 13 طفلا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، الاثنين، لأسباب غير معروفة، في مدرسة ابتدائية في كاكاميغا في غرب كينيا، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.
وقال ديفيد كابينا، قائد شرطة المدينة من موقع المأساة للصحافة: "لقد فقدنا 13 طفلًا في هذا التدافع وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات".
تابع: "فتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط". وقع الحادث حوالى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي (02:00 ت غ) عندما غادر طلاب مدرسة كاكاميغا الابتدائية المدرسة. ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليًا.
من جهته، كتب الصليب الأحمر الكيني على تويتر: "تدافع قاتل في مدرسة كاكاميغا الابتدائية"، موضحًا أنه ساعدعلى نقل التلاميذ.
علق رايلا أودينغا، رئيس الوزراء السابق على المأساة. وكتب على تويتر يقول: "تعازيّ الحارة للأهالي الذين فقدوا أحبائهم في المأساة المؤسفة الحزينة في مدرسة كاكاميغا الابتدائية". أضاف: "أتمنى الشفاء السريع للأطفال المصابين، وأصلي لكي يمنح القدير القوة للعائلات المتضررة".
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