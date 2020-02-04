عاجل.. تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في "هونج كونج"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت هونغ كونج عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمريض يبلغ من العمر 39 عاما وكانت السلطات في هونغ كونغ قد أخضعته للحجر الصحي والعلاج.

وتعتبر هذه الحالة الثانية من نوعها جراء الفيروس خارج بر الصين الرئيسي موطن الوباء، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

يذكر أن هونغ كونغ سجلت 15 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره خارج الصين، من ضمنها إصابة انتقلت محليا.

وأعلنت الحكومة الصينية أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية أمس.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا.