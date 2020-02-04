شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعتذر عن الترشح على منصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اعتذاره عن الترشح على رئاسة نقابة المحاميين، قائلا بشكر المحامين إنهم طلبوا ترشيحى نقيبا.

وقال منصور عقب جلسته مع مجلس الزمالك "وجدت أن النادى مشاغله أهم.. والموضوع وصل مهاترات وقضايا وأنا بعتذر عن الترشيح، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر القلعة البيضاء".

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يأتى المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة نادى الزمالك لإعلان الموقف النهائى لمجلس إدارة قلعة ميت عقبة، من خوض مباراة السوبر الأفريقى، وذلك بعدما تقدم النادى الأبيض بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى الدوحة، حيث سيشارك الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى الزمالك مسبقا سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء، قبل أن يعلن مرتضى منصور أن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.