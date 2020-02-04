شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: تخوفات دولية من مقتل بريطانى فى أحد فنادق الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب كأس العالم ألفين واثنين وعشرين 2022 بقطر والذى يعد الحدث الأعظم تتواصل التخوفات الدولية من الأمنية غير المستقرة التى تعيشها الدوحة حاليا خاصة بعدما عثرت السلطات القطرية، على جثة رجل الأعمال البريطانى مارك بينيت مشنوقا فى أحد فنادق الدوحة الفاخرة ذات الأربع نجوم .

موقع مباشر قطر ذكر أن رجل الأعمال البريطانى مارك بينيت البالغ من العمر اثنين وعشرين 52 عاما هو العضو المنتدب السابق لشركة توى البريطانية، والذى تقلد منصبى مدير العلاقات التجارية والمدير الإدارى للرحلات فى شركة توماس كوك للسفريات التى أعلنت إفلاسها مؤخرا، انتقل إلى قطر فى عام 2012 لتولى منصب الرئيس فى شركة طيران الإمارات ودبى للسياحة، كما عمل مؤخرا كنائبٍ أول لرئيس شركة قطر هوليداى وهو المنصب الذى تركه فى أكتوبر.

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وأكد الموقع أن تحقيقات الحادثة أقرت بأن سبب الوفاة لا يزال غير معروفٍ حتى الآن، وتواصل أجهزة البحث الجنائى العثور على سبب الحادث وما الذى أوصل مارك بينيت ‏إلى الانتحار أم أن أحدا ما هو من قام بذلك.