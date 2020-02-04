شكرا لقرائتكم خبر عن زراعه النواب: قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية سيخرج بالتوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، إن البلاد تشهد ثورة تشريعية كبرى على مستوى كافة المجالات، لاسيما فى ظل وجود إرادة حقيقية القيادة السياسية، مضيفا: "قد تتعارض بعض التشريعات المعدلة مع أصحاب المصالح التى ترغب استمرار الفوضى لكن ذلك لا ينطبق على الشرفاء من أبناء الوطن".

جاء ذلك خلال اجتماع الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والمشكلة لدراسة المواد الخلافية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.

وأضاف ملك، أن الثروة التشريعية تأتى لاسيما وأن هناك العديد من التشريعات التى عفى عليها الزمان، وبما يستهدف تحقيق التنمية، مشيرا إلي إن إعادة تنظيم القوانين في مصر لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة حقيقة للرئيس.

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وتابع وكيل لجنة الزراعة والري، أنه في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي انضباط التشريعات وتوافقها مع ما يخدم مصلحة الوطن، قام بإعادة أحد مشروعات القوانين إلي البرلمان في ضوء صلاحياته الدستورية، بالإضافة إلي تعديل بعض التشريعات التي صدرت.

وشدد مجدي ملك، علي أن اللجنة تؤكد أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، والحفاظ علي حق الشعب، وصغار وكبار المستثمرين، بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من القطاع، متابعا : " جميعنا نعمل من اجل صالح الدولة، ولا أحد يتصيد شيء".

ونوه ملك، إلي أن مشروع القانون لن يخرج الا بشكل توافقي مع كافة الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقة للبحيرات والثروة السمكية، موضحا أن اللجنة تعمل علي مناقشة المواد الجدلية والملاحظات لتبدأ في مناقشته مادة مادة.