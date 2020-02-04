شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول استعداد الحكومة لمواجهة "كورونا" بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استعداد الوزارة لانطلاق الفصل الدراسى الثانى خلال الأيام المقبلة، فى ظل تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا، وإمكانية تأثر الطلاب من ذلك، مع حالة الزحام والتكدس بالفصول بمختلف مدارس الجمهورية.

وتضمن الطلب، أن الفصل الدراسى الثانى بمراحله التعليمة المختلفة ينطلق خلال الأيام المقبلة، فى ظل الإجراءات الحكومية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين جراء انتشار فيروس كورونا من دولة الصين، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون لدى وزارة التربية والتعليم إجراءات واضحة نحو الحفاظ على حياة الطلاب فى ظل الزحام والتكدس الكبير بمختلف الفصول الدراسية بمحافظات مصر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بجانب ذلك لابد أن تشمل خطة الوزارة رؤية توعوية للطلاب فى الأٍسبوع الأول من الدراسة من خلال مختصين يوضحون لهم الإجراءات المطلوبة لحماية أنفسهم من التعرض لهذا الفيروس، مع الإجراءات الخاصة نحو اتباعها فى حالة التعرض لذلك، ومن ثم نحمى الطلاب وأسرهم بجانب الجهود التى تتم من وزارة الصحة والجهات المعنية على كافة المستويات بالدولة.

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كان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قد طالب وزير التربية والتعليم بتأجيل موعد بدء الدراسة فى النصف الثانى من العام لمدة أسبوع، فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الاجراءات الوقائية فى مصر، خاصة وأن التجمعات فى المدارس قد تكون مناخا خصبا لتسربه بأى شكل، وهو ما سيكون خطرًا كبيرًا على المجتمع.

وأكد "وهدان"، أن تأجيل الدراسة لأسبوع واحد، لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسى، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلًا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الاجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس، مشددًا على أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير، يحتاج لمراجعة عاجلة.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال تعليقا عن الجدل حول تأجيل الدراسة:" أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء حيث أن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة.

وأضاف الوزير: "دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، وأقول أنه لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى وسوف نخبر الجميع فى حالة أى جديد ولكن دعونا نعمل فى هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها".