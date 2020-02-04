ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بمواد مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأثمرت تمكنت جهود رجال الشرطة في ضبط (مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وعُثر بداخل المصنع على (460 عبوة سكر وزنها 1 كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جرام في وزن العبوة – 1,350 طن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر– كمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة) .

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وأسفرت الجهود عن ضبط (مسئول عن مصنع لصناعة المنظفات بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط كمية قدرها (1,200 طن من مستلزمات الإنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر – 3600 عبوة صابون منتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع) .

وتمكنت الجهود من ضبط (مسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب) لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع المستلزمات الطبية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ، وتم ضبط كمية قدرها (1,100 طن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر – 75600 قطعة مستلزمات طبية لتصنيع الأسنان تم تصنيعها بدون ترخيص ) ، فضلاً عن ضبط (مسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) لإدارته المصنع بدون ترخيص ، وتم ضبط كمية قدرها (3 طن جبن أبيض منتهية الصلاحية – 2,400 طن جبن لها تغير في خواصها الطبيعية – 2,500 طن ملح سياحات مستلزمات إنتاج ) جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وأسفرت الجهود عن ضبط (مسئول عن مخزن زيوت سيارات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لقيامه بتجميع زيوت السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها بقصد الإتجار بها وبيعها بالأسواق ، وتم ضبط كمية قدرها (13 طن من زيوت محركات السيارات والشحومات السابق استخدامها.