بالأسماء.. 38 طالبًا يحصلون على الدرجات النهائية بإعدادية الوادي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حصول 38 طالبًا على الدرجة النهائية بجميع مواد الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي، على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.
وقال صلاح مرغني مدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن نسبة النجاح بلغت ٩٢.٨ ٪، وحصل ٣٨ طالبًا على مستوى المحافظة على الدرجة النهائية من إجمالي المتقدمين للامتحانات البالغ إجماليهم ٤٤٧٥ طالب، تغيب منهم ١٧ طالب.
وأكد مرغني، أن إجمالي عدد الطلاب اللذين حصلوا على أكثر من ٥٠٪، ٤١٤٠ طالب، بينما حصل ٣١٨ طالبًا على أقل من ٥٠٪.
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