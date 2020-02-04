أمن المنافذ يضبط 12 قضية هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها "ملابس أجنبية الصنع مواد غذائية، سجائر" حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 300 ألف جنيه.

وأثمرت الجهود عن ضبط قضية تهريب مواد مخدرة، 23 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، فضلاً عن تحرير 1057 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 237 حكم قضائي متنوع، ضبط 12 قضية في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.