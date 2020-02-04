محافظ كفرالشيخ: توصيل الغاز الطبيعي لمدينة بلطيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه جرى توصيل الغاز الطبيعي، لأول منزل بالمنطقة الغربية بمدينة بلطيم، ضمن أعمال مشروع الغاز الطبيعي.

وأضاف المحافظ، اليوم الثلاثاء، أنه جرى الانتهاء من مد شبكات الغاز بالقطاع (أ) بالمنطقة الغربية بالمدينة، وجاري تنفيذ المشروع بكافة القطاعات تباعًا، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل المتعاقدة بالمشروع حسب البرنامج الزمني المحدد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يجرى توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل بمراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم التسهيلات الممكنة في سداد تكاليف توصيل الخدمة.

جاء ذلك بحضور هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس هاني عبدالوهاب، مهندس مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدينة بلطيم.