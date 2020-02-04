تأجيل إثبات نسب طفل للمطرب الشعبي شادي الأمير لجلسة ١١ فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قررت محكمة أسرة ثاني طنطا، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية إثبات نسب الطفل "يازن" 4 أشهر، للمطرب الشعبي شادي الأمير، إلى جلسة 11 فبراير الجاري، لتقديم شهادة ميلاد شقيقه الأكبر الطفل "شادي".

وكانت "س.ع"، رفعت دعوى إثبات نسب طفلها "يازن" لزوجها المطرب الشعبي، وذلك بعد أن تهرب الزوج من قيده بسجلات المواليد منذ ولادته، وعمره حاليًا 4 أشهر، إلى جانب رفعها قضية طلاق من المطرب الشعبي، بسبب سوء معاملتها وعدم رعايتها وطفليها.

وقال بلال عادل، محامي الزوجة، إن المحكمة قررت تأجيل القضية لإعادة إعلان الزوج، وتقديم شهادة ميلاد الطفل الأكبر.