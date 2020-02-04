الجيش السوري يتمكن من تحرير قرية "النيرب" بريف إدلب

تمكنت وحدات من الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، من تحرير قرية "النيرب" الواقعة شمال الطريق الدولي : حلب - اللاذقية ، وذلك خلال عملياتها ضد مواقع التنظيمات الإرهابية على محور مدينة "سراقب" بريف إدلب.
ذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ - أن وحدات من الجيش كثفت عملياتها على محور مدينة "سراقب" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث حررت القرية، بعد تدمير تحصيناتومواقع الإرهابيين، وأجبرتهم على الفرار وقطعت الإمدادات.
وأشارت إلى أن وحدات الجيش تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي: "كدور" و"رويحة" جنوب غرب "سراقب" وسط حالة من الانهيار تسود صفوف الإرهابيين، بعد أن تم تدمير خطوطهم الأولى وتحصيناتهم.
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