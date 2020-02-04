إيران: الحكم بالإعدام على شخص أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الإيراني أصدر حكمًا بالإعدام على شخص أدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية.
قال إسماعيلي - في تصريح نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - إن "أمير رحيم بور" كان على علاقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية،
وأشار إلى أن ديوان القضاء الأعلى صادق على حكم الإعدام الصادر ضد المتهم وسينفذ الحكم قريبًا.
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