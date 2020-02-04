اعتقال 12 فلسطينيًا في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين، بينهم سيدة من محافظة الخليل جنوب الضفة، كما اعتقلت آخر عقب مداهمة وتفتيش منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال فلسطينيين اثنين من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، أحدهما أسير محرر، وفلسطيني من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وفلسطينيين اثنين من محافظة طولكرم.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاط على المواطنين في مخيم (عقبة جبر) جنوب مدينة (أريحا)، إثر مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للمخيم، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المعدني.

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة (جباليا)، فيما توغل

عدد من آلياتها العسكرية في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوبًا، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين.وأصيب عدد من الأسرى في سجن (عوفر) خلال عملية القمع التي نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، وتم تحويل 4 أسرى منهم إلى التحقيق بزعم مواجهة أسير سجانا وإصابته بجروح.