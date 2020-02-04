مسئول أممي: الصين ستستخدم برنامج اختبار لفيروس كورونا

قال الأمين التنفيذي لمركز برامج منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، فيكتور فرشت، إن المسعفين الصينيين سيبدأون في استخدام برنامج اختبار لفيروس "كورونا" تم تطويره في إقليم بريمورسكي الروسي، على المرضى بمدينة ووهان الصينية، خلال الأيام

المقبلة.

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المُصابين المؤكدة بحالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" تجاوزت 20 ألفًا و400 شخص.. وذلك وفق لجان الصحة الإقليمية

في الصين، فيما تجاوزت الأعداد الإجمالية للحالات الخطيرة 420 حالة.



يُشار إلى أن معهدًا معنيًا بتقنية التحكم الآلي وعمليات التحكم في أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى طوّر بواسطة دعم من جامعة فلاديفوستوك الحكومية الروسية للاقتصاد والخدمات، نظامًا من شأنه مساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض واختيار العلاج الأمثل.