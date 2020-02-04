أ كد الكرملين أنه لا توجد خطط لتغيير موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين، المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحديث سابق لأوانه.
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "إن العام الجديد مازال في بدايته، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن تغييرات قد تطرأعلى خطط الرئيس بوتين".
وأشار إلى أن زيارة بوتين للصين مقررة في النصف الثاني من العام الجاري، وهي مدرجة بالفعل على جدول أعمال الرئيس.
وكان نائب وزير الخارجية الصينية، ليو تشينج، أعلن، في وقت سابق، أن بكين تنتظر زيارة الرئيس الروسي في عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل زيارة بوتين إلى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.