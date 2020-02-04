اعتقال عناصر أكبر شبكة لسرقة النفط في جنوب نيجيريا

أعلن توماس أوتيجي مسئول العلاقات العامة بالبحرية النيجيرية، اعتقال 20 فردا من الأمن مكلفين بحراسة خطوط أنابيب البترول التابعة لمؤسسة النفط الوطنية النيجرية بتهمة سرقة النفط وتشكيل مجموعة عصابية منظمة للقيام بذلك.
وكشف المسئول النيجيري - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء - أن المجموعة التي تم ضبطها قامت بعمل أكثر من 310 ثغرات على
بولايتي لاجوس وأوجون، وكانوا يشكلون أكبر شبكة فساد نفطي في جنوب البلاد تم اكتشافها وتتبع عناصرها منذ العام الماضي وجرى الإيقاع بهم مطلع هذا الأسبوع.
وأضاف أن من بين المقبوض عليهم عناصر من هيئة الأمن والدفاع المدني النيجيرية، وأنهم كانوا يعملون على حراسة خطوط نقل النفط من منطقة "أطلس كوف" إلى مستودعات البترول في "ايجيجبو" و"موزيمي"
وكانت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، قد أعلنت هذا الأسبوع عن كشفها لأكثر من 300 ثغرة على امتداد خطوط أنابيب البترول يجري عبرها سحب البنزين والمنتجات البترولية بطريقة غير مشروعة، غير أن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية تركت للجهات الأمنية مهمة كشف تفاصيل تلك السرقات النفطية والمتورطين فيها.
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