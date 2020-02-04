الصين تختبر لقاحًا روسيًا ضد "كورونا"

أعلن نائب وزير الصحة الروسية سيرجي كراييفوي أن الصين تختبر عقار (تريازافيرين) الروسي، الذي أنتجه علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد. قال كراييفوي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "لقد أخذ الخبراء الصينيون لقاح (تريازافيرين) الروسي لاختباره، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت قبل أيام العمل على تطوير لقاح فيروس (كورونا) وأجرت مفاوضات مع علماء صينيين لإنتاج اللقاح".

يذكر أن لقاح (تريازافيرين) هو دواء روسي مضاد للفيروسات من عائلة (أزولازين)، وكان قد أثبت فعاليته ضد 15 نوعًا من فيروسات الإنفلونزا.. وأُنتج هذا الدواء من علماء في جامعة (الأورال) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد أبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية. "لقد أخذ الخبراء الصينيون لقاح (تريازافيرين) الروسي لاختباره، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت قبل أيام العمل على تطوير لقاح فيروس (كورونا) وأجرت مفاوضات مع علماء صينيين لإنتاج اللقاح".يذكر أن لقاح (تريازافيرين) هو دواء روسي مضاد للفيروسات من عائلة (أزولازين)، وكان قد أثبت فعاليته ضد 15 نوعًا من فيروسات الإنفلونزا.. وأُنتج هذا الدواء من علماء في جامعة (الأورال) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد أبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية.

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