التجمع الإعلامي العربي يؤكد أهمية نشر ثقافة الأخوة الإنسانية

أكدت وثيقة المبادئ التي أصدرها التجمع الإعلامي العربي، أهمية العمل على نشر ثقافة الأخوة الإنسانية، والاستفادة من الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام لتشكيل الوعي لدى عموم الناس، بما لا يتسبب في تأجيج مشاعر التمييز والعنصرية والطائفية والكراهية بين البشر.

ذكرت وثيقة المبادئ الصادرة اليوم السبت عن التجمع المنعقد في أبوظبي، أنه انطلاقاً من وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها قبل عام مضى بالعاصمة الإماراتية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس الثاني بابا الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان، من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وتأسيسًا على ما ارتكزت عليه مواثيق الشرف الإعلامية والمهنية التي وضعتها الهيئات والاتحادات والمؤسسات الإعلامية في العالم.

وأشار التجمع إلى أن الوثيقة وما تتضمنه من مبادئ وآليات لتحقيقها ونشرها والتدريب عليها وتحويلها إلى جزء من الوعي القيمي لكل إعلامي وصحافي، وملمح رئيس من الممارسات المهنية الإعلامية العربية والدولية، يجعلها ميثاق شرف يلتزم به الجميع أخلاقياً، وتنبثق منه مبادئ أساسية لضبط الممارسات المهنية، معربا عن أمله في أن تتعاون الهيئات الإعلامية والمؤسسات والجماعة المهنية في العالم العربي، معه وفيما بينها، من أجل نشر ثقافة الأخوة الإنسانية بما يساهم في تعزيز السلم والتعايش في المجتمعات ومكافحة الكراهية وتحقيق الاستقرار ودعم