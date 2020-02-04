أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ"الصيف الأسود"

وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون موسم حرائق الغابات المدمرة على مستوى البلاد، والتي تسببت حتى الآن في أكثر من 30 حالة وفاة، بـ"الصيف أسود".

ولا تزال العشرات من الحرائق مستعرة في ثلاث ولايات اليوم الثلاثاء، من بينها حريق خارج عن السيطرة في ضواحي كانبرا.

وفي أول خطاب له هذا العام في البرلمان، قال موريسون، اليوم، إنه يريد الاعتراف بالدمار والخسارة.

وقال موريسون: "أخبرنا الدخان القادم من الأدغال المحترقة، والذي خلف ضيقا شديدا في صدرنا، بأنه ليس كل شيء على ما يرام. هذا هو الصيف الأسود 2020-2019 الذي أثبت شخصيتنا الوطنية وتصميمنا".

وفي الماضي، أطلقت أستراليا أسماء على حرائق الغابات على أساس اليوم أو الموقع الذي بدأت فيه مثل "الخميس الأسود" عام 1851 وأربعاء الرماد عام 1983 والسبت الأسود عام 2009، لكن لم يتم قبل ذلك إطلاق اسم على موسم كامل.

وتسببت الحرائق هذا العام في وفاة 33 شخصاً، وتدمير 3 آلاف منزل ونفوق أكثر من مليار حيوان.

وفي الشهور الماضية، تعرض موريسون المحافظ لانتقادات شديدة بسبب تعامله مع أزمة حرائق الغابات وعدم اتخاذ إجراء بشأن التغير المناخي، مما أدى إلى تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي العام.

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واستأنف البرلمان الاتحادي في كانبرا، اليوم الثلاثاء، جلساته بعد عطلة صيفية استمرت لشهرين. وتم تخصيص اليوم بأكمله لقضية حرائق الغابات.

وحضر أفراد من عائلات تسعة من رجال الإطفاء لقوا حتفهم خلال مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى شين فيتزيمونس رئيس دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، الذي يقود المعركة ضد حرائق الغابات.

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وشكر موريسون البلدان التي قدمت المساعدة، بما فيها نيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة واليابان وبابوا غينيا الجديدة وفيجي.

وقال موريسون إنه يعتزم إنشاء لجنة تحقيق ملكية بشأن حرائق الغابات بهدف تعلم الدروس للمستقبل.