ماليزيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أكدت سلطات الصحة في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بين مواطنينها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى عشر حالات.

وقالت السلطات إن المصاب رجل ماليزي يبلغ من العمر 41 عاماً كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الوباء، ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزي إلا يوم 29 يناير أي بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا.

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وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد إن نتائج فحوص طبية بتاريخ الثالث من فبراير أكدت أن المصاب ورجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاماً وكان تحت الملاحظة أصيبا بالفيروس.