أدنى إنتاجية عمل ببريطانيا منذ نحو 250 عاما

أظهرت دراسة لجامعتي “ساسيكس” و”لافبروه” البريطانيتين من المقرر أن تنشر نتائجها خلال الأسبوع الحالي، أن إنتاجية العمال في ​بريطانيا​ سجلت أكبر تراجع لها منذ نحو 250 عاما.

وأشارت الدراسة، إلى أن تراجع الإنتاجية بنسبة 20% عن مستواها قبل ​الأزمة الاقتصادية​ العالمية في 2008، وهو أكبر تراجع لها منذ الفترة من 1760 إلى 1800 وهي الفترة التي شهدت الثورة الصناعية.

وأرجعت الدراسة هذا الإنخفاض، إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية، وهي نهاية ازدهار قطاعي ​تكنولوجيا المعلومات​ والاتصالات، و​الأزمة المالية​، وخروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​.