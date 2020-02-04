كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان.. الشرطة تعتقل 40 مهاجرا غير شرعي في أعمال شغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة اليونانية 40 مهاجرًا غير شرعي بسبب تورطهم في أعمال شغب جماعية وقعت مؤخرًا في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس في اليونان والتي تحولت سريعًا إلى اشتباكات مع سلطات إنفاذ القانون، حسبما ذكرت وسائل الاعلام اليونانية.

ووفقًا لصحيفة "ليسفوس بوست"، فقد تم اعتقال 40 شخصًا مع استمرار أعمال الشغب في الليل، مما دفع سكان البلدة المجاورة للمطالبة بإغلاق مخيم اللاجئين، وفقا لما نقلته "رويترز".

وقالت الصحيفة، إنالوضع لا يزال متوترًا مع استمرار المهاجرين في المطالبة بنقلهم إلى اليونان.

ونقل عن وزير الهجرة واللجوء، نوتيس ميتاراكيس قوله: "هذه الأحداث المحزنة تثبت الحاجة إلى تسريع إجراءات اللجوء، وعودة طالبي اللجوء، وإنشاء مرافق مغلقة ومحكومة. وغني عن القول أن السلوكيات غير القانونية تتعارض مع إجراءات اللجوء".

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وبحسب ما ورد، يخطط المهاجرون لمواصلة الاحتجاجات في ميتيليني، الواقعة جنوب الجزيرة.

أصبحت أعمال الشغب والاضطرابات في مخيم موريا أمرًا شائعًا لأن المنشأة استنفدت منذ فترة طويلة قدرتها على قبول القادمين الجدد.

يستمر المهاجرون غير الشرعيين في الوصول إلى الجزر اليونانية وتخزينها في حين لا تزال الحكومة مترددة في نقلهم إلى البر الرئيسي، على الرغم من الوعود بالقيام بذلك، وبناء معسكرات مؤقتة إضافية لهذا الغرض.

يوم الاثنين، بعد أن بدأ 2000 لاجئ في موريا مسيرة ضد ظروف المعيشة السيئة وطالبوا بمعالجة قضايا اللجوء بشكل أسرع، اندلعت اشتباكات أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لمنع المحتجين من الوصول إلى عاصمة الجزيرة متيليني.