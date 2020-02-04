كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب أفريقيا.. إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما بعد أن غادر من المحكمة بسبب حاجته إلى علاج طبي، لكن القاضي أرجأ مذكرة التوقيف حتى تستأنف محاكمة الفساد في 6 مايو.

وحسب وكالة "رويترز"، قدم محامي "زوما" للقاضي مذكرة مرضية من ما وصفه بأنه مستشفى عسكري، لكن القاضي تساءل عما إذا كانت المذكرة صالحة أم مكتوبة من قبل الطبيب.

يخضع الرئيس السابق لأكبر بلد صناعي في أفريقيا للمحاكمة بتهمة الفساد بشأن صفقة أسلحة بقيمة ملياري دولار مع شركة الدفاع الفرنسية تاليس في التسعينيات.

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وكان "زوما"، الرئيس من عام 2009 إلى عام 2018، قد تقدم في وقت سابق بطلب لإيقاف دائم للمحاكمة بتهمة الاحتيال والتهريب وغسل الأموال فيما يتعلق بالصفقة، لكن المحكمة في بيترماريتسبورج رفضت استئنافه في نوفمبر.

"زوما" متهم بقبول 500 ألف راند (34 ألف دولار) سنويًا من تاليس في عام 1999، مقابل حماية الشركة من التحقيق في الصفقة. وهو يرفض المزاعم باعتبارها مطاردة سياسية لها دوافع سياسية ضده.

وويشتبه بأن "زوما"، الذي كان وزيرا في حينها، قد استلم رشاوى من المجموعة الفرنسية لإتمام صفقة تسلح بقيمة حوالي 4 مليارات يورو أبرمت في 1999.