كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: السلطة تتصدى لدور قطر التخريبي افي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطة الانتقالية السودانية، اليوم الثلاثاء، إنها تعمل حاليا على تصحيح الأوضاع بما يسمح بعدم احتكار كل من قطر وتركيا للدور الإنساني في البلاد.

وكشفت السلطة الانتقالية، أنها تتصدى للدور قطر التخريبي في البلاد، والذي يعطل الكثير من التحركات الرامية لبتر الأذرع الخفية التي تعتمد عليها القوى التابعة للنظام البائد، وفقًا لصحيفة العرب.

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وأشارت السلطة الانتقالية، إلى أن الجمعيات القطرية في السودان تراهن على الدعم المالي المغلف بطابع ديني يستهدف أساسا دعم نشاطات الحركة الإسلامية.

وتعمل في السودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بجانب 104 منظمات أخرى محلية وقطرية وتركية.