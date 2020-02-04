كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، اليوم الثلاثاء، أن سنغافورة أبلغت عن ست حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا الجدي تم تحديدهم حديثًا، بما في ذلك أربع حالات انتقال محلي، ليصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 24.

وقالت الوزارة في بيان: "على الرغم من أن أربع من هذه الحالات تشكل مجموعة انتقال محلية، لا يوجد حتى الآن أي دليل على انتشار واسع النطاق للمجتمع في سنغافورة".

وأضافت الوزارة، أن الحالات الأربع مرتبطة بمتجر للمنتجات الصحية يخدم السياح الصينيين في المقام الأول، وكانت الإصابات الأخرى في سنغافورة.

تم إجلاء السكان يوم الخميس من مدينة ووهان بوسط الصين، حيث يُعتقد أن الفيروس ظهر في أواخر العام الماضي في سوق لبيع الحيوانات البرية غير القانونية.

في وقت سابق، أبلغت سنغافورة عن 18 حالة إصابة بالفيروس، جميعها لها تاريخ في السفر مؤخرًا إلى ووهان.

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أعلن المركز المالي المنافس لهونج كونج عن أول حالة وفاة بالفيروس التاجي، اليوم الثلاثاء، وهو ثاني حالة وفاة خارج البر الرئيسي للصين في حالة تفشي المرض التي أودت بحياة أكثر من 420 شخص وأذكت المخاوف من نمو الاقتصاد العالمي.

وكان قد أعلن مسؤولون في حكومة سنغافورة قراراً، بأثر فوري، يوم الجمعة 31 يناير، بوقف إصدار التأشيرات للسائحين الصينيين، وإلغاء التأشيرات التي صدرت بالفعل، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين من سنغافورة، مشيرين إلى أنه ليس هناك أي حالة حرجة ضمن الـ 13 حالة التي تأكد إصابتها حتى الآن.

وأوضح المسؤولون أن سنغافورة ستتخذ تدابير سريعة ضد أي شخص يقوم بنشر أخبار كاذبة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة في بيان، أنه تم إتخاذ إجراءات في ظل تنامي احتمال انتقال عدوى الفيروس القاتل من خلال المسافرين القادمين من مناطق أخرى من الصين.

وأضاف بيان وزارة الصحة، أن سنغافورة ستمنع دخول، ومرور، الأشخاص الذين سافروا إلى البر الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين اعتباراً من الأول من فبراير.