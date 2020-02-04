كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. سفينة سياحية تدخل الحجر الصحي في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فحص صحي، اليوم الثلاثاء، لنحو 3700 من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينة سياحية محتجزة في الحجر الصحي بميناء يوكوهاما الياباني، بعد أن أثبت اختبار لركاب من هونج كونج أبحروا في السفينة الشهر الماضي، وإصابتهم بفيروس كورونا ووهان.

وصرحت الشركة، بأن الرجل البالغ من العمر 80 عامًا طارذهب إلى اليابان على متن السفينة الماسية "برينسيس" التي تديرها شركة "كرنفال انك اليابانية" في يوكوهاما في 20 يناير، ونزل في هونج كونج في 25 يناير. نقلًا عن رويترز.

وطُلب من الضيوف الذين ينتظرون الفحص الإقامة في غرفهم، حيث أجابوا على استبيان، وتم قياس درجات الحرارة لديهم. ولكن الإعلانات على متن الطائرة في وقت لاحق من اليوم ذكرت أن حوالي 70٪ من الفحوصات الصحية قد اكتملت.

وأكدت كارنفال جابان، وهي وحدة تابعة لشركة كارنيفال كورب ( CCL.N ) المشغلة بالبحرية البريطانية الأمريكية، وأن تأخر السفينة قد تأخر لمدة 24 ساعة تقريبًا حتى تتمكن السلطات من مراجعة صحة جميع الضيوف البالغ عددهم 2666، و1054 من طاقمها. وقالت متحدثة باسم الشركة إن نحو نصف الذين كانوا على متن الطائرة كانوا يابانيين.

وصرحت السفينة اليابانية في وقت لاحق أن الرحلات البحرية المقرر أن تغادر من يوكوهاما، اليوم الثلاثاء، وسيتم إلغاء ميناء كوبي الواقع في غرب اليابان يوم الخميس بسبب التأخيرات المرتبطة بفحوصات فيروس كورونا.

وقال يوشهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي في طوكيو بمجرد التحقق من صحة الجميع، سيتم اختبار المصابين بالحمى أو الذين شعروا بتوعك، وبعد ذلك ستقرر السلطات ما إذا كانت ستسمح للناس بمغادرة السفينة.

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واليوم أيضًا، وسّعت اليابان نطاق الكشف عن الفيروس بشكل عام بعد أن تبين لاحقًا أن بعض الأشخاص الذين لم يستوفوا معايير الاختبار عُثر عليهم لاحقًا.

وانتقدت أحزاب المعارضة وبعض الخبراء الحكومة لاستجابتها ببطء شديد للمخاطر التي أعقبت ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين. وحتى الآن، الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 420 في البر الرئيسي للصين.

ويشكل الصينيون 30٪ من إجمالي السياح الذين يسافرون إلى اليابان، وحوالي 40٪ من إجمالي عدد الزوار الأجانب الذين قضوا العام الماضي، وفقًا لمسح أجرته الصناعة.

ويوجد في اليابان 20 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، ومن هؤلاء الأشخاص الـ 17 كانوا في ووهان. وفي اليوم السبت، بدأت اليابان في رفض دخول الأجانب الموجودين في مقاطعة هوبي، حيث يقع ووهان، خلال الـ 14 يومًا الماضية وكذلك الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة في هوبي.

وأبلغ رئيس الوزراء شينزو آبي لجنة برلمانية أن الحكومة ستكون مرنة بشأن توسيع المناطق في الصين التي سيتم حظر الزوار منها، وهذا يتوقف على الاتجاهات في الصين.

ورفضت بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة وأستراليا دخول جميع الرعايا الأجانب المسافرين من الصين.