كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: قطر تثير الفتن في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول دولة قطر بكل الوسائل أن تزرع وتُثير في السودان الفتن والقلائل لإعادة حكم الإخوان ولتعيدها للمربع الأول، وذلك عبر أكاذيب وخزعبلات مفبركة ومتعاونين، وفقًا لما قاله المحلل السياسى فهد ديباجى.

وكتب ديباجي، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "على السودانيين الحرص والحذر وأخذ الحيطة".

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ولعبت قطر دورها التخريبى بمنتهى الاحترافية عن طريق أبواقها الإعلامية، وحاولت تأجيج الوضع وإحداث فتنة بين دولتى الإمارات والسودان، وإثارة الرأى العام ضد أبوظبى.

وتهدف قطر بتلك الأكاذيب إلى الخروج من عزلتها التى دخلت عامها الرابع، ولم تكن دولة الإمارات إلا عونا وسندا للسودان منذ زمن بعيد وحتى الآن.