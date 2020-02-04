أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 4/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يكشف ممارسات أردوغان الإرهابية

كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، بعد التزامه بوقف إطلاق النار ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب في ليبيا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران.. السجن لموظفين في جمعية خيرية بتهمة التجسس لصالح CIA

حكم محكمة في إيران على شخصين يعملان في جمعية خيرية بالسجن بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حسبما أعلن متحدث باسم القضاء الايراني، اليوم الثلاثاء. أخبار عالمية عاجلة اليوم || بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

أعلنت الحكومة في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، وفاة 41 شخصا وإصابة 258 آخرين حتى الآن، جراء فيروس حمى لاسا القاتل.

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