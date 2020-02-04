كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا.. رئيس الوزراء يزور الطلاب في مدينة ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس وزراء كمبوديا، هون سن، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور الطلاب الكمبوديين في مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع فيروس كورونا الجديد، لتقديم الدعم المعنوي لهم بعد انتقادات لقراره بعدم إعادتهم إلى الوطن.

وقال هون سن، الحليف المقرب للصين، إنه سيطير هناك يوم غدٍ الأربعاء من كوريا الجنوبية، حيث يحضر قمة، وأنه أبلغ السلطات الصينية برحلته.

وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك، أنه سيزور الطلاب "لإظهار الدفء وللتأكد من أنهم ليسوا خائفين من النوع الجديد من فيروس كورونا المعدي".

تسبب تفشي المرض في مقتل أكثر من 420 شخصًا، معظمهم في مقاطعة هوبى بوسط الصين، والتي تعد ووهان عاصمة لها، وقد قامت العديد من الدول بإرسال طائرات لإخراج مواطنيها وقطع روابط السفر مع الصين.

أبلغت كمبوديا، التي تضم جالية كبيرة من الصينيين المغتربين ، عن حالة الإصابة الوحيدة بالفيروس الأسبوع الماضي ، وهو رجل صيني جاء مع عائلته من ووهان إلى مدينة سيهانوكفيل الساحلية الشهر الماضي.

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وفي الأسبوع الماضي، قال هون سن، إن فيروس كورونا تحت السيطرة في كمبوديا رغم المخاوف العامة.

وأكد، أيضًا، أن كمبوديا ستسمح برحلات جوية من الصين ولن يتم إجلاء الطلاب والدبلوماسيين الكمبوديين مما أثار انتقادات علنية بأنه لم يفعل ما يكفي لمساعدتهم.

وتعمل بكين على تكثيف الجهود الدبلوماسية لطمأنة الدول في جميع أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى قتل أكثر من 420 شخصًا حتى الآن، سعيًا لمنع المزيد من حظر السفر المفروض على المسافرين من الصين.

تحدث عضو مجلس الدولة الصيني وانج يي مع وزراء خارجية سبع دول من بينها؛ ألمانيا، وماليزيا، والسودان، والمملكة العربية السعودية، في الأيام الأخيرة، وصدرت التصريحات عن وزارة الخارجية الصينية يومي الأحد والثلاثاء، وقد أكد "وانج" مجددًا دعواته إلى أن الصين واثقة من قدرتها على السيطرة على تفشي فيروس كورونا وفي بعض الحالات تحدث ضد أي قيود سفر، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ونقل عن "وانج" قوله لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في بيان أصدرته الصين، اليوم الثلاثاء: "أوصت منظمة الصحة العالمية صراحةً ألا تفرض البلدان قيودًا غير ضرورية على السفر والتجارة".