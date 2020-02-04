كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. السجن لموظفين في جمعية خيرية بتهمة التجسس لصالح CIA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكم محكمة في إيران على شخصين يعملان في جمعية خيرية بالسجن بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حسبما أعلن متحدث باسم القضاء الايراني، اليوم الثلاثاء.

وقال غلام حسين إسماعيلي: "اثنان ... تم تحديد هوية جواسيس وكالة المخابرات المركزية الذين كانوا يعملون تحت غطاء منظمة ومؤسسة خيرية، وحوكموا وحُكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس وخمس سنوات في السجن بتهمة العمل ضد الأمن القومي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "إسماعيلي" في مؤتمرًا صحفيًا تم بثه على الهواء مباشرة على موقع القضاء على الإنترنت، أنه لن يتم الإفصاح عن أسماء الأفراد بعد لأن الحكم لم ينته بعد.

وقد أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء يوم الأحد 26 يناير، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما زال يحلم بعقد اجتماع ثنائي مع طهران؛ لإرضاء رغبة داخلية لديه.

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وقال وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ترامب يريد أن يحقق حلمه بعقد اجتماع ثنائي مع إيران حول برنامجها النووي؛ لإرضاء رغبة داخلية هدفها إبرام اتفاق يحمل اسم (اتفاق ترامب)".

وأضاف ظريف: "أنه يتوقف لهذا الأمر، لكن المائدة الوحيدة، التي يمكن الجلوس حولها بشأن برنامج إيران النووي، هي مائدة اتفاقية الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، بمشاركة مجموعة (5+1)، الذي غادره ترامب".

وتوصلت إيران مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي، بعد محادثات مشتركة، في مدينة لوزان السويسرية، عام 2015.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، رفض بلاده التفاوض مع طهران، قائلا: إن وزير الخارجية الإيرانية صرح بأن "طهران تريد إجراء مفاوضات، لكنها ترغب في رفع العقوبات".

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة على "تويتر": "وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات"، مضيفا "لا شكرا".