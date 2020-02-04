كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، وفاة 41 شخصا وإصابة 258 آخرين حتى الآن، جراء فيروس حمى لاسا القاتل.

وأصدرت الحكومة النيجيرية، بيانًا أعلنت فيه حالة الطوارئ، وفحص 19 منطقة مختلفة في البلاد، حيث تم تشخيص 258 شخصًا مصابا بحمى لاسا.

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وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن حمى لاسا هى حمى حيوانية المنشأ، وتنتشر عن طريق العدوى من الحيوانات المصابة بهذا المرض، وغالبا ما تكون الجرذان التى لا تصاب بالمرض.

وقالت: "يمكن أن تتخلص من الفيروس عن طريق البراز والبول، ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن حمى لاسا هى مرض نزفى فيروسى حاد، يدوم فترة تتراوح بين يومين و21 يوما، وينتقل إلى الإنسان عبر ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو برازها، ويمكن أن تنتقل العدوى أيضا من شخص إلى آخر وفي المختبرات، وخاصة في المستشفيات التي تفتقر إلى تدابير كافية للوقاية من العدوى ومكافحتها".