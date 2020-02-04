كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية تكشف جرائم "الإصلاح" في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر موقع اليمن العربي، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر عسكرية يمنية إحصائية كشفت الجرائم التي وقعت بمناطق يديرها حزب الإصلاح "إخوان اليمن" خلال ستة أشهر في تعز.

ورصدت الإحصائية كل جريمة خلال ستة أشهر بلغت الجرائم التي حدثت بمدينة تعز في المناطق المحررة والتي يديرها حزب الإصلاح كالتالي:

جرائم الإغتيالات والقتل بلغت 323 جريمة

جرائم السطو ونهب المحلات بلغت 851 جريمة

جرائم نهب الأراضي والمنازل بلغت 417 جريمة

-جرائم الإختطاف والإخفاء القسري بلغت 278 جريمة

جرائم اقتحام وتفتيش المنازل ليلاً بلغت 156 جريمة

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جرائم اغتصابات الأطفال بلغت 40 جريمة

جرائم اعتداء بالسلاح ولم تؤدي للقتل ( الشروع بالقتل ) بلغت 632 جريمة

جرائم السرقة للمحلات والمنازل بلغت 1054 جريمة

جرائم اختطاف وحجز لحريات الصحفيين والناشطين بلغت 39 جريمة

جرائم تهريب للقتلة والمجرمين من السجون بلغت 43 جريمة

جرائم فساد مالي بلغت 750 جريمة

جرائم أخلاقية بلغت 427 جريمة

وقالت المصادر اليمنية، إن كل تلك الجرائم قامت بها عصابات وخلايا تتبع حزب الإصلاح وتحت حماية ودعم من مرشد الإخوان بتعز عبده فرحان سالم ومعه قيادات الحزب بتعز وكل عناصر تلك العصابات والخلايا تنتسب لألوية عسكرية وأجهزة أمنية يسيطر عليها الحزب.



