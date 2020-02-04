كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحاول طمأنة دول العالم بشأن تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل بكين على تكثيف الجهود الدبلوماسية لطمأنة الدول في جميع أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى قتل أكثر من 420 شخصًا حتى الآن، سعيًا لمنع المزيد من حظر السفر المفروض على المسافرين من الصين.

تحدث عضو مجلس الدولة الصيني وانج يي مع وزراء خارجية سبع دول من بينها؛ ألمانيا، وماليزيا، والسودان، والمملكة العربية السعودية، في الأيام الأخيرة، وصدرت التصريحات عن وزارة الخارجية الصينية يومي الأحد والثلاثاء، وقد أكد "وانج" مجددًا دعواته إلى أن الصين واثقة من قدرتها على السيطرة على تفشي فيروس كورونا وفي بعض الحالات تحدث ضد أي قيود سفر، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ونقل عن "وانج" قوله لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في بيان أصدرته الصين، اليوم الثلاثاء: "أوصت منظمة الصحة العالمية صراحةً ألا تفرض البلدان قيودًا غير ضرورية على السفر والتجارة".

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ونُقل عن "وانج" قوله: "أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستقف إلى جانبنا دائمًا في مكافحة الوباء. الوباء مؤقت فقط، وتعاوننا وصداقتنا طويلان".

تواجه الصين العزلة المتزايدة مع تعليق عدد متزايد من شركات الطيران رحلاتها إلى مدنها الرئيسية وبعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وسنغافورة، تفرض قيودًا على السفر ضد المسافرين الأجانب الذين زاروا البلاد مؤخرًا. وقد عارضت بكين هذه التدابير، مع غضب موجه بشكل خاص نحو الولايات المتحدة.

كررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، انتقاداتها ضد الولايات المتحدة في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، دعوة واشنطن إلى "الامتناع عن الإفراط في رد الفعل" والتعاون مع الصين في السيطرة على الفيروس.

ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، الذي أصاب أكثر من ضعف عدد الأشخاص على مستوى العالم مقارنة بحالات الإصابة بالسارس 2002/2003 الذي نشأ في الصين، 427. حدثت جميع هذه الوفيات باستثناء واحدة على الأراضي الصينية.